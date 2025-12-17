Восходящая звезда НБА сотворил историю в 18 лет и улучшил рекорд Джеймса
Первый номер драфта-2025, который ныне выступает за "Даллас Мэвирикс", переписал рекорд результативности для 18-летних баскетболистов в гостевом поединке с "Ютой Джаз".
Cooper Flagg has the most points scored by an 18-year-old in a single game EVER ‼️— Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2025
Купер Флэгг набрал в матче 42 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 блок-шота. Однако историческое достижение молодого таланта не помогло его коллегам, которые проиграли в овертайме со счетом 133:140.
Несмотря на неудачу своей команды, уроженец Ньюпорта вписал себя в историю Лиги, улучшив рекорд знаменитого Леброна Джеймса, который 22 года назад в возрасте Купера набрал 37 очков в матче против "Бостон Селтикс".
Аналогичный рекордный показатель на днях зафиксировал еще один культовый игрок НБА – Стефен Карри.