Восходящая звезда НБА сотворил историю в 18 лет и улучшил рекорд Джеймса

Талантливый американский баскетболист Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 42 очка для игроков не старше 18 лет и превысил рекорд легендарного Леброна Джеймса, который держался 22 года, сообщает Zakon.kz.

Первый номер драфта-2025, который ныне выступает за "Даллас Мэвирикс", переписал рекорд результативности для 18-летних баскетболистов в гостевом поединке с "Ютой Джаз".

Cooper Flagg has the most points scored by an 18-year-old in a single game EVER ‼️



40 PTS AND COUNTING 😤 pic.twitter.com/uBYAZ45gH3 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2025

Купер Флэгг набрал в матче 42 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 блок-шота. Однако историческое достижение молодого таланта не помогло его коллегам, которые проиграли в овертайме со счетом 133:140.

Несмотря на неудачу своей команды, уроженец Ньюпорта вписал себя в историю Лиги, улучшив рекорд знаменитого Леброна Джеймса, который 22 года назад в возрасте Купера набрал 37 очков в матче против "Бостон Селтикс".

Аналогичный рекордный показатель на днях зафиксировал еще один культовый игрок НБА – Стефен Карри.