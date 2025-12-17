#Казахстан в сравнении
Спорт

Восходящая звезда НБА сотворил историю в 18 лет и улучшил рекорд Джеймса

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:15 Фото: Instagram/cooper_flagg
Талантливый американский баскетболист Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 42 очка для игроков не старше 18 лет и превысил рекорд легендарного Леброна Джеймса, который держался 22 года, сообщает Zakon.kz.

Первый номер драфта-2025, который ныне выступает за "Даллас Мэвирикс", переписал рекорд результативности для 18-летних баскетболистов в гостевом поединке с "Ютой Джаз".

Купер Флэгг набрал в матче 42 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 блок-шота. Однако историческое достижение молодого таланта не помогло его коллегам, которые проиграли в овертайме со счетом 133:140.

Несмотря на неудачу своей команды, уроженец Ньюпорта вписал себя в историю Лиги, улучшив рекорд знаменитого Леброна Джеймса, который 22 года назад в возрасте Купера набрал 37 очков в матче против "Бостон Селтикс".

Аналогичный рекордный показатель на днях зафиксировал еще один культовый игрок НБА – Стефен Карри.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
