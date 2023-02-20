Ряд украинских СМИ сообщил о прибытии в Киев президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с главой Белого дома.

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит очень важен, как знак поддержки для всех украинцев". Владимир Зеленский

Ранее журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке написал в Twitter, что Байден приехал в Киев. Однако позже он заявил, что его сообщение не является подтверждением информации.

Позже издание "Униан" заявило, что президент США все же находится в столице Украины и опубликовало фото и видео, на котором видны похожие на президентов двух стран лица. Из-за отдаленности съемки было сложно идентифицировать президентов двух стран.

Сообщается, что Джо Байден прошелся с Владимиром Зеленским на Михайловской площади. Ему продемонстрировали работу воздушной тревоги.



