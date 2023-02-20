Джо Байден прибыл в Киев
Президент США Джо Байден прибыл в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с главой Белого дома.
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит очень важен, как знак поддержки для всех украинцев".Владимир Зеленский
Ранее журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке написал в Twitter, что Байден приехал в Киев. Однако позже он заявил, что его сообщение не является подтверждением информации.
Позже издание "Униан" заявило, что президент США все же находится в столице Украины и опубликовало фото и видео, на котором видны похожие на президентов двух стран лица. Из-за отдаленности съемки было сложно идентифицировать президентов двух стран.
Сообщается, что Джо Байден прошелся с Владимиром Зеленским на Михайловской площади. Ему продемонстрировали работу воздушной тревоги.
Welcome to Kyiv, Mr. President! @POTUS 💙💛— Visit Ukraine (@VisitUkraine__) February 20, 2023
🇺🇦🤝🇺🇸#UkraineWar #UkraineWarNews #Zelensky #Biden pic.twitter.com/Gf9btFjrO2