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Джо Байден прибыл в Киев

Джо Байден прибыл в Киев Фото: Twitter/VisitUkraine__
Ряд украинских СМИ сообщил о прибытии в Киев президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. 

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с главой Белого дома.

Байден приехал в Киев

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит очень важен, как знак поддержки для всех украинцев".Владимир Зеленский

Ранее журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке написал в Twitter, что Байден приехал в Киев. Однако позже он заявил, что его сообщение не является подтверждением информации.

Позже издание "Униан" заявило, что президент США все же находится в столице Украины и опубликовало фото и видео, на котором видны похожие на президентов двух стран лица. Из-за отдаленности съемки было сложно идентифицировать президентов двух стран.

Сообщается, что Джо Байден прошелся с Владимиром Зеленским на Михайловской площади. Ему продемонстрировали работу воздушной тревоги.


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