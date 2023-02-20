Как в Казахстане изменились цены на аренду коммерческой недвижимости

По данным бюро национальной статистики, аренда коммерческой недвижимости в четвертом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года подорожала на 1,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, больше всего цены выросли на аренду ресторанов и пунктов общественного питания.

Так, цены на аренду складских помещений, ресторанов и пунктов общественного питания повысились на 4,1%.

При этом аренда пунктов автомойки подорожала на 4,3%, пунктов бытового обслуживания, сервиса – на 3,8%, обменников – на 3,4%, торговых помещений – на 1,9%.

Меньше всего выросла аренда на паркинги – 1,5%, помещения административно-офисного назначения – 1,4%.