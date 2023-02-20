Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как в Казахстане изменились цены на аренду коммерческой недвижимости

как изменились цены на аренду коммерческой недвижимости Фото: Zakon.kz
По данным бюро национальной статистики, аренда коммерческой недвижимости в четвертом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года подорожала на 1,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, больше всего цены выросли на аренду ресторанов и пунктов общественного питания.

Так, цены на аренду складских помещений, ресторанов и пунктов общественного питания повысились на 4,1%.

При этом аренда пунктов автомойки подорожала на 4,3%, пунктов бытового обслуживания, сервиса – на 3,8%, обменников – на 3,4%, торговых помещений – на 1,9%.

Меньше всего выросла аренда на паркинги – 1,5%, помещения административно-офисного назначения – 1,4%.

Читайте также

Одинокий японец украл из почтовых ящиков более 1000 открыток

Баян Алагузова показала подросшую внучку

В Казахстане на вейпах появятся страшные картинки о вреде курения

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления