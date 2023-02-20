Казахстанцев подозревают в подделке документов в Южной Корее

Задержание казахстанцев в Южной Корее прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 20 февраля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров рассказал, что 12 февраля по информации иммиграционных властей Республики Корея были задержаны три гражданина Казахстана.

"Двое из них арестованы, а третий был выпущен под подписку о невыезде из страны. Уголовное дело по этому вопросу направлено в местную прокуратуру. Граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана через социальные сети". Айбек Смадияров

Он добавил, что следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее.

"В соответствии с корейским законом "О защите персональных данных" правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. В свою очередь задержанные граждане Казахстана не обращались в наше посольство в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства". Айбек Смадияров

На уточняющий вопрос журналистов о том, сами они легально пребывают в Корее или нет, Айбек Смадияров коротко ответил: "Нет никакой информации, не дает корейская сторона. И они не хотят, чтобы о них знали".

В целом, ответил официальный представитель МИД РК, в таких ситуациях граждане самостоятельно решают ситуацию.

"Он самостоятельный гражданин. У него есть свои права. Он может нанять адвоката. И дальше доказывать свою невиновность, то есть присутствие государства не обязательно: каждый гражданин за рубежом сам отвечает за свою безопасность и свое будущее. Тем не менее мы добиваемся, чтобы наши дипломаты знали детали этого дела и смотрим, чтобы права наших граждан не нарушались". Айбек Смадияров

Раннее Смадияров рассказал о самочувствии найденной под завалами в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой.