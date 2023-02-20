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Землетрясение в Турции: как себя чувствует Сабина Мамадьярова

Турция Фото: Telegram/Rescue KZ
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 20 февраля рассказал о самочувствии найденной под завалами в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров напомнил, что 8 февраля в результате поисковых работ в городе Антакья в провинции Хатай силами МЧС Турции была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова из разрушенного дома.

"Она в срочном порядке была доставлена в больницу Джейхан в Адане. Ей проведена операция на поврежденную руку, наш генеральный консул в Анталии лично посетил ее и переговорил с лечащим врачом. Она пока еще находится под наблюдением врачей и рядом с ней находятся ее родные".Айбек Смадияров

8 февраля в Турции под завалами обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову. Об этом сообщил знакомый девушки Алмат Курмашев.

Тело казахстанца Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. 

10 февраля было найдено тело гражданки Казахстана Жанар Жаксыбековой.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Согласно последним данным, число жертв после землетрясения в Турции достигло 41 тыс. человек.

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Землетрясения в Турции МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Турция
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