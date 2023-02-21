Митрополит Александр о Великом посте: "Люди часто забывают о смысле и цели бытия"

Считанные дни остались до Великого поста, который в этом году будет длиться с 27 февраля по 15 апреля. Каковы его смысл, цель и как следует держать его православным христианам, рассказал в интервью журналисту Zakon.kz митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

- Ваше Высокопреосвященство, буквально через неделю у православных христиан наступает Великий пост. В чем значимость этого времени для верующих?

- Великий пост установлен Церковью для подготовки ко встрече "праздника праздников и торжества из торжеств" - светлого Христова Воскресения. В повседневности люди часто забывают о смысле и цели человеческого бытия, полностью погружаются в суету материального мира. Ежегодно наступление великопостных дней дарит нам возможность вернуться к Богу, пробудиться от греховного забытья.

Этому способствует как календарное время поста - "весны духовной", совпадающее с пробуждением природы, так и особый покаянный настрой церковных богослужений. Сама обстановка в храмах призывает к скорби о греховных поступках и мыслях, задуматься об исправлении жизни по евангельским заповедям: звучат протяжные распевы, приглушено освещение, священнослужители облачаются в ризы темного цвета, часто совершаются земные поклоны и многократно звучат покаянные молитвы, читаются обличительные строки из ветхозаветных книг.

Особое значение в благодатном воздействии на душу человека имеют Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, открывающий вечерние богослужения первых четырех дней поста. Необыкновенной духовной красотой наполнена великопостная Литургия Преждеосвященных Даров, совершающаяся по средам и пятницам. В огромной духовной пользе, в великой благодатной силе великопостных богослужений может убедиться каждый, кто поспешит в эти спасительные дни прийти под своды храмов.

- Людей, начинающих свой путь в православной вере, интересует, что можно и чего нельзя делать в Великий пост.

- С каждым годом все больше людей обращаются к традициям благочестия, среди которых важное место занимает соблюдение поста. Но следует помнить, что телесное воздержание, отказ от скоромных продуктов – мяса, молока, яиц, рыбы – не цель и не смысл поста, а лишь средство к его достойному прохождению.

Главная цель поста – очистить себя от тяжести греха, омрачающего душу и сердце, отдаляющего нас от Бога. Поэтому, если забота об ограничениях в пище не будет сопровождаться стремлением побороть греховные страсти и привычки, то пост не только не принесет пользы, но и послужит к осуждению в очах Божиих.

Различается пост физический – отказ от мясных и молочных продуктов, в том числе и в составе различных блюд, и пост духовный – усиленная молитва, чтение Священного Писания, борьба с грехом и совершение как можно большего числа добрых дел. Во время поста следует воздерживаться от развлечений, увеселений. Естественно, что употребление постной пищи по своему количеству должно быть умеренным и разумным.

В некоторые дни Великого поста церковный устав полагает употреблять пищу, приготовленную без использования растительного масла, и даже полное воздержание от всякого рода продуктов. Но эта практика более уместна для монастырей, чем для жизни простого человека.

- Кому из православных христиан разрешается не держать пост?

- От поста физического освобождаются беременные и кормящие женщины, а также люди с тяжелыми заболеваниями. Для тех, кто трудится на тяжелой работе, для студентов и путешествующих предусматривается послабление в строгости воздержания от скоромных продуктов. Лучше всего в затруднительных вопросах заранее проконсультироваться у священника.

Также от поста освобождены дети. Но им можно предложить на какое-то время отказаться от сладостей и конфет, от просмотра мультфильмов. Будет правильным, если родители будут пересказывать юным христианам истории из Библии, объяснять значение воскресных дней Великого поста, вместе готовить постные блюда, читать добрые книги. Таким образом, Великий пост поможет сплотить семью, объединить разные поколения.

- Почему Великий пост длится 40 дней, в чем особенность этого числа?

- На самом деле он длится дольше и состоит из трех частей. Сначала идет святая Четыредесятница – 40 дней строгого поста, далее два особых праздника – Лазарева суббота, воспоминание воскрешения Спасителем своего друга Лазаря, и Вход Господень в Иерусалим. Затем – Страстная Седмица, воспоминание последних дней земной жизни Христа. Великий пост заканчивается Преблагословенной субботой.

Древнейшие христианские писатели единогласно свидетельствовали, что пост святой Четыредесятницы установлен апостолами в подражание 40-дневному посту пророков Моисея и Илии, а главное, по примеру Господа Иисуса Христа, постившегося 40 дней.

Число "40" в Священном Писании указывает на формирование чего-то принципиально нового, выход на качественно новый уровень бытия. Чтобы по-настоящему встретиться с Богом, необходимо измениться, родиться заново. Поэтому и пост пророков, и Самого Спасителя длился 40 дней, и Христос воспитывал своих апостолов для проповеди Его Воскресения 40 дней. Израильский народ путешествовал по пустыне 40 лет, чтобы из рабов переродиться в свободное общество.

- Владыка, мы говорили, что одним из важных занятий в Великий пост является чтение Священного Писания. Что это дает современному человеку и как его правильно читать?

- Не только в Великий пост, но и ежедневно верующий человек должен уделять время чтению Священного Писания. Читать Библейские тексты надо не спеша. К примеру, в храмах они не просто медленно читаются, а пропеваются.

Чтению Писания должна предшествовать молитва. Есть специальные молитвы для этого случая. Можно прочесть "Отче наш" и добавить что-то и своими словами, попросить Бога открыть Свою волю, просветить разум и просить о пище духовной, к которой относится и Священное Писание. "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих", – говорит нам Господь в Библии.

В изучении Писания, как и во многих вопросах жизни человеческой, нужны система, порядок. Не надо пытаться прочесть все книги за неделю. Для начала надо определить, сколько именно времени я буду посвящать чтению Библии. Например, 20 минут. Хорошим показателем является появление вопросов. Их надо запоминать, а еще лучше вести дневник с вопросами и ответами на них, полученными от компетентных людей или из специальной литературы по толкованию библейских текстов.

Фото: Казахстанский Митрополичий округ

Пост – время добрых дел, поэтому для православного человека большое значение имеет проявление милосердия. Вспомним главное содержание слов Господа Иисуса Христа, его наставлений и повелений. Спаситель подвел итог всему Божественному Откровению, которое было дано человечеству от начала времен, назвав две заповеди, на которых утверждаются весь закон и пророки – любовь к Богу и любовь к ближнему. Не слова, не внешний облик, а проявляющаяся через сострадание, доброту и милосердие любовь делает нас не чужими, а своими Богу. Господь, обращаясь к нам, говорит: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою". Поэтому надо сделать время Великого поста школой любви.

- Воспитывать в себе любовь к ближнему непросто, особенно в наше время. С чего вы посоветуете начинать?

- Начинать надо с самого простого – внимательного отношения к своей повседневной речи. "Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык – огонь", – предупреждает ученик Христов. Как геенского пламени надо избегать злоречия, чтобы, как наставляет апостол Павел, никакое гнилое слово не исходило из наших уст.

Есть древнее сказание о преподобном Макарии Великом – удивительном святом, жившем в IV веке. Однажды этот старец направил своего ученика на послушание. Ученик пошел и, встретив на пути языческого жреца, который нес вязанку дров, закричал ему: "Куда идешь, демон?". Жрец рассердился и сильно избил инока.

Спустя некоторое время встретил того же жреца преподобный Макарий и сказал ему: "Мир тебе, трудолюбивый человек!". Жрец спросил: "Что ты увидел во мне доброго, что так приветствуешь меня?". Старец отвечал: "Потому так приветствую тебя, что вижу трудолюбие твое". Идолопоклонник сказал: "Пришел в умиление я от твоих слов, и понял, что ты – человек Божий" и пал к ногам преподобного. Злое слово и добрых делает злыми, а доброе слово и злых добрыми творит, как говорил святой Макарий.

- Ваше Высокопреосвященство, в дни поста жителей Алматы ожидает особое событие – прибытие чудотворной иконы Христа. Не могли бы вы более подробно рассказать об этой святыне.

- Прибытие в наш город чудотворной святыни – Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа – ожидается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла послезавтра – 23 февраля. Встреча святыни состоится в Вознесенском кафедральном соборе, а с 25 февраля по 28 марта чудотворный образ будет пребывать в Иверско-Серафимовском монастыре Алматы.

Уникальная икона Спасителя, прославленная многими чудесами, хранится в Успенском Паисиевом монастыре старинного русского города Галича Костромской области. Немало свидетельств об исцелениях от тяжелых недугов, избавлении от скорбей и напастей собрано монахинями Паисиевой обители.

Если внимательно посмотреть в нижнюю часть образа, можно увидеть краткую надпись: "Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев". Талантливейший иконописец появился на свет без рук и без ног. Несмотря на физическую немощь, рос жизнерадостным, умным, любознательным и любил писать иконы. Проявляя невиданное упорство, целыми днями, до боли в деснах, стирая в кровь губы, учился работать кистью и виртуозно овладел приемами иконописания. Его работы поражали тонкостью письма, глубоким чувством цвета, возвышенным торжеством духа, он сполна раскрыл ниспосланный ему от Бога талант и еще при жизни стал почитаться православным народом как праведник и подвижник. В настоящее время идет подготовка к прославлению Григория Журавлева в лике святых.

- Владыка, что вы хотели бы пожелать казахстанцам?

- Мы живем в бушующем житейском море, наполненном скорбями. Нет такого человека, которого бы не посещали болезни или который не оказывался бы в сложных обстоятельствах. Желаю всем казахстанцам в любых испытаниях не поддаваться унынию, не терять веру в Создателя и Его благой и премудрый Промысл.

Наша жизнь становится правильной, угодной Богу, если мы делаем добрые дела. Давайте посмотрим вокруг. В добрых делах, в живом участии, в нашей поддержке нуждаются очень многие – от самых близких, с которыми мы живем, до тех, с кем мы встречаемся изредка, а, может быть, первый и последний раз в жизни. Если мы научимся делать добро, бескорыстно и смело, если мы сделаем это частью своей жизни, мы станет счастливыми людьми. Вот это хотелось бы пожелать самому себе и всем, кто будет читать это интервью.

В священные дни Великого поста давайте усугубим наши горячие молитвы о мире. Каждый по мере сил и возможности пусть из глубины сердца обращается к Творцу об умножении любви, искоренении ненависти и всякой злобы.