"Христос Воскресе!" Митрополит Александр обратился к православным верующим с пасхальным приветствием

Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных с Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Митрополит Александр, в эти священные дни будут усилены наши молитвы о земле казахстанской, о сохранении мира и согласия, об умножении любви.

"Сердечно поздравляю всех вас с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной, и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: "Христос воскресе! Воистину воскресе!". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

По его словам, нет иного времени в нашей жизни, когда духовная радость в такой полноте овладевала бы сердцами, как в светозарную ночь Воскресения Христова и в следующие за ней пасхальные дни. "Это возвышенное, ни с чем не сравнимое чувство рождается в душе от встречи с неизреченным Божественным чудом и от таинственного общения с воскресшим Спасителем, которого мы созерцаем очами веры. Столетие за столетием, с апостольских времен и до дня сегодняшнего, Церковь проповедует о Воскресении Христовом как о судьбоносном, ключевом событии в истории человеческого рода и в жизни каждого человека".



Митрополит также сообщил, что в светлые пасхальные дни православных верующих ожидает значимое духовное событие – принесение чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Целительница". Пребывание чудотворного образа станет духовным даром Казахстану в год празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии.

"Лик Преблагословенной Владычицы освятит небесной благодатью нашу страну, благословит жизнь и труды тех, кто живет на этой древней земле", – отметил глава РПЦ в РК.





Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая православные христиане Казахстана начали праздновать Пасху. Также мы писали, что в ночь перед Пасхой прямо из Иерусалима в Алматы священнослужители Православной Церкви Казахстана доставили лампаду с Благодатным огнем.