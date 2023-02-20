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В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Шымкента

В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Шымкента Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские задержали мужчину, напавшего на оружейный магазин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, 20 февраля примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова.

"На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Как оказалось мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка.

В данное время на месте работает следственно-оперативная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в социальных сетях появились видео, вооруженный мужчина разгуливает по Шымкенту. 

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Анастасия Стативкина
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