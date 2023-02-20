В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Шымкента
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские задержали мужчину, напавшего на оружейный магазин, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, 20 февраля примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова.
"На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.
Как оказалось мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка.
В данное время на месте работает следственно-оперативная группа.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в социальных сетях появились видео, вооруженный мужчина разгуливает по Шымкенту.
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