Мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента

В Шымкенте 20 февраля днем мужчина открыл стрельбу, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу.

По информации Otyrar.kz, 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.





Отмечается, что подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Выясняются детали произошедшего.



