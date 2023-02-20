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Мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента

Мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента Фото: скриншот видео
В Шымкенте 20 февраля днем мужчина открыл стрельбу, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу.

По информации Otyrar.kz, 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.


Отмечается, что подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Выясняются детали произошедшего.


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Анастасия Стативкина
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