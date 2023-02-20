Мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента
Фото: скриншот видео
В Шымкенте 20 февраля днем мужчина открыл стрельбу, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу.
По информации Otyrar.kz, 39-летний гражданин Узбекистана, напал на продавца охотничьего магазина "Арсенал" по улице Рыскулбекова, угрожая пистолетом, он похитил охотничье ружье. Дальше выбежав на улицу, стал стрелять в охранника, его госпитализировали. Продавец от госпитализации отказалась.
Отмечается, что подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
Выясняются детали произошедшего.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ