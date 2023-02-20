Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня на фоне продолжающихся санкций
В условиях инфляции, составляющей около 50%, иранцы, ищущие безопасное убежище для своих сбережений, покупают доллары, другие иностранные валюты или золото, сообщает Reuters.
Повторное введение санкций США в 2018 году бывшим президентом Дональдом Трампом нанесло ущерб экономике Ирана, ограничив экспорт нефти и доступ Тегерана к иностранной валюте.
С сентября ядерные переговоры между Ираном и мировыми державами по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций зашли в тупик, что ухудшило экономические ожидания относительно будущего Ирана. За последние шесть месяцев иранская валюта упала в цене почти на 60%.
Между тем, центральный банк заявил, что открывает новый центр обмена валюты, чтобы облегчить доступ к иностранной валюте и увеличить объем официальных операций.
"Курс, установленный в этом обменнике, станет рыночным курсом. Он должен быть свободен от факторов ожидания, которые не отражают нашу оценку финансовой ситуации в стране".глава Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин
Фарзина назначили в декабре на должность управляющего с ключевой задачей контроля стоимости иностранных валют.