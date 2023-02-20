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Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня на фоне продолжающихся санкций

Иранский риал упал в цене Фото: pixabay
20 февраля иранская валюта риал упала ниже психологически ключевого уровня в 500 000 риалов за доллар, так как участники рынка не видят конца санкциям, сообщает Zakon.kz.

В условиях инфляции, составляющей около 50%, иранцы, ищущие безопасное убежище для своих сбережений, покупают доллары, другие иностранные валюты или золото, сообщает Reuters.

Повторное введение санкций США в 2018 году бывшим президентом Дональдом Трампом нанесло ущерб экономике Ирана, ограничив экспорт нефти и доступ Тегерана к иностранной валюте.

С сентября ядерные переговоры между Ираном и мировыми державами по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на снятие санкций зашли в тупик, что ухудшило экономические ожидания относительно будущего Ирана. За последние шесть месяцев иранская валюта упала в цене почти на 60%.

Между тем, центральный банк заявил, что открывает новый центр обмена валюты, чтобы облегчить доступ к иностранной валюте и увеличить объем официальных операций.


"Курс, установленный в этом обменнике, станет рыночным курсом. Он должен быть свободен от факторов ожидания, которые не отражают нашу оценку финансовой ситуации в стране".глава Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин 

Фарзина назначили в декабре на должность управляющего с ключевой задачей контроля стоимости иностранных валют.

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