Сильное укрепление рубля и продажа валюты: названы причины снижения курса доллара

Во вторник курс доллара снова упал ниже 500 тенге. Благодаря чему удалось укрепиться казахстанской валюте, в материале Zakon.kz.

Нацвалюта в последние рабочие дни февраля продолжает постепенно восстанавливать потерянные позиции. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 498,76 тенге за доллар, потеряв 3,39 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана.

Фото: KASE

При этом объем торгов был чуть ниже среднесуточного значения с начала года (236,4 млн) и составил 214,5 млн долларов (+55,5 млн).

"Определенную поддержку тенге оказывают регулярные продажи инвалюты в рамках операций НБРК, высокое изъятие тенговой ликвидности с рынка, традиционное улучшение профита торгового баланса, сильное укрепление рубля на ожиданиях улучшения геополитического фона". АФК

Отметим, что согласно данным Банка России, курс доллара на 26 февраля 2025 года составляет 86,6 рубля. До текущих значений российская валюта укрепилась впервые с августа 2024 года. К слову, официальный курс доллара в Казахстане в тот период находился на уровне 475-477 тенге.

Фото: Национальный банк РК

В АФК добавили, что в конце месяца игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии публикации объемов трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на новый месяц, которые будут опубликованы в начале марта.

Ранее Zakon.kz публиковал февральский прогноз экспертов финрынка по потенциальному курсу доллара на март.