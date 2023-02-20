В Астане рассматривают вопрос отмены строительства ЖК в пользу социальных объектов

В Генплане под руководством акима Астаны Жениса Касымбека состоялось совещание по вопросам компактной застройки с участием инициативных групп ОО "Menin Elim Dala". Поднимались вопросы по отмене строительства ЖК в пользу социальных объектов, сообщает Zakon.kz.

Также рассматривались вопросы по снижению этажностей домов, по Талдыколю и др, передает пресс-служба акимата столицы.

В городе насчитывается порядка 18 основных проблемных объектов точечной застройки. По 13 объектам вопросы решаются в пользу пожеланий и просьб жителей, то есть на месте ЖК будут школы, медцентры, детсады, общественные пространства. По оставшимся 5 объектам идут судебные и переговорные процессы.

К примеру, на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил), вместо МЖК будет построена школа.

Также в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК "Хайвил" в целях сокращения дефицита ученических мест будет построена ещё одна общеобразовательная школа.

Рядом с домом по ул. Кумісбекова 9/2 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построен сквер.

По обращениям жителей ЖК "Sport Towers" - в том район будет построено две школы (между ЖК Alpamys и ЖК Alau и в южном направлении от ЛД Барыс-Арена).

По итогам встречи дан ряд поручений, в том числе привести документы в соответствие с нормами, предоставить ответы ОО "Menin Elim Dala" и др.

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