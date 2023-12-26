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Акимат ответил на ложную информацию в соцсетях о смене ПДП с соцобъектов якобы на ЖК

Акимат ответил на ложную информацию в соцсетях о смене ПДП с соцобъектов якобы на Ж Фото: gov.kz
В социальных сетях ОО "Menin Elim Dala" распространяется ложная и абсурдная информация о смене ПДП с соцобъектов якобы на ЖК. Ни один ЖК на месте планируемых социальных объектов возведен не будет.

Более того по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам был изменен ПДП (проект детальной планировки) на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и др.

Поясняем по участкам:

По району Есиль:
  • здание ДВД: в 2015г. предполагалось размещение здания ДВД по улице Туркестана, около здания №20. Акиматом инициировано изменение в ПДП на Дворец школьников и поликлинику на данной территории.
  • 2 школы: по действующему ПДП по ул. Ф.Оңғарсыновой предусмотрено размещение общеобразовательной школы. Также на смежном участке будет построен Дворец школьников. То есть, будет и госшкола, и Дворец школьников.
  • На участке в районе ул. Т.Рысқұлова и комплекса Экспо-2017 также будет построена школа.
  • 2 детских сада: в районе улицы Керей, Жәнібек хандар и в районе ЖК "Багыстан", как и ранее планировалось, будут построены детсады.
По району Алматы:
  • 2 школы: по действующему ПДП по ул. И. Панфилова и по ул. А91 предусмотрено размещение двух общеобразовательных государственных школ.
  • 5 детсадов: 1) по действующему ПДП по ул. М. Толебаева сохраняется строительство детсада. Кроме того, также будет построен Дворец школьников.
2) В границах трассы Астана-Караганда вместо МЖК будет построена "Академия по ЧС". Строительство детского сада будет сохранено. Кроме того, в данном жилом массиве будет построено еще три детских сада. Дополнительной жилой застройки не предусматривается.
3) По ул. Ж. Нажимеденова уч. 56 – МЖК будет заменен на малоэтажный ТРЦ, а встроенное детское дошкольное учреждение остается.
4) По действующему ПДП по ул. А. Токпанова, как и ранее планировалось, предусмотрено размещение "Детский сад на 320 мест".
5) По действующему ПДП по ул. Ж. Нажимеденова также, как и ранее планировалось, предусмотрено строительство детского сада.

По району Сарыарка:
  • 2 общежития: данные дома были признаны аварийными, и они были снесены. ПДП на общежития сохранено. Строительство МЖК не предусмотрено.
По району Нура:
  •  Касательно переноса красных линий на участке, который находится на берегу реки Есіл между районами "Нура" и "Сарыарка", будет городской пляж. Данный участок не относится к группам озер Малого Талдыколя.
  • По ул. И. Омарова прежнее ПДП – ЖК со встроенным детским садом – также остается без изменений.
По району Байконыр:
  • Пристройка к школе: в районе пересечения улиц Игилик и Тайбурыл-2 с учетом того, что там нет досуговых и спортивных центров для детей, принято решение о строительстве на том участке Дворца школьников.
Еще раз подчеркиваем, информация, опубликованная общественным объединением, на 100% не соответствует действительности, и носят ложный характер. Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов.

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