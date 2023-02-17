Будут ли менять локацию для строительства АЭС в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах сената высказался о возможности смены локации под строительство АЭС в Казахстане из-за землетрясений в Турции. Ранее сообщалось, что предварительная локация - Алматинская область, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не планируется ли пересмотреть локацию, так как область считается сейсмоопасной. В ответ спикер сообщил, что проектирование станции будет проходить достаточно длительный период, потому что объект промышленноопасный и заверил, что соответствующие экспертизы будут тщательно проведены.

"Касательно дальнейшей проработки, сначала будет разработано технико-экономическое обоснование, потом уже по его итогам, по итогам рассмотрения, будет разрабатываться проектно-сметная документация. Если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе ее нецелесообразно строить, естественно ПСД не будет. Будет выбрана другая локация. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит, просто идет обсуждение о выборе места. Еще не начали разрабатывать ТЭО, поэтому он пока преждевременный". Роман Скляр

15 февраля вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов заверил, что вопрос сейсмоактивности будет учитываться в выборе места строительства АЭС.

В Минэнерго обещают не допускать спешки в вопросе строительства АЭС в Казахстане.

6 февраля утром в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 7,8 балла. После первых толчков жители ощутили еще не менее десятка афтершоков.