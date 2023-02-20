Неймар выбыл на три-четыре недели из-за разрыва связок голеностопного сустава

У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава. Бразилец пропустит 3-4 недели, сообщает Zakon.kz.

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Впрочем, точные сроки выздоровления игрока станут понятны после повторного обследования, которое пройдет через 48 часов, пишет L’Équipe.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции на 51-й минуте встречи с "Лиллем" (4:3) в 24 туре Лиги 1, который состоялся в эти выходные.

С поля его уносили на носилках.

Таким образом, участи бразильца в ответном матче с "Баварией", исключено.

Ответная игра первого раунда плей-офф Лиги чемпионов между парижанами и "Баварией" состоится 8 марта в Германии. Первый матч минимально выиграл мюнхенский коллектив со счетом 0:1.

В текущем сезоне Неймар сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. В прошлом году бразилец дважды выбывал из строя после травмы лодыжки.

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