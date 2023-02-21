Бродячие собаки терроризируют жителей СКО

В Северо-Казахстанской области бродячие собаки стали чаще нападать на людей, сообщает Zakon.kz.

По данным санэпидконтроля, только в январе к врачам после нападения животных обратились 34 человека, передает Almaty.tv.

Специалисты также отмечают, что регион находится в зоне природного очага бешенства.

Стая бродячих псов напала на 12-летнего Илью, когда он возвращался со школы домой. К счастью, обошлось только порванными штанами. Однако мать школьника до сих пор боится отпускать сына одного.

"Они огромные, не то что там маленькие какие-то собачонки. Беспризорные, видно. У нас есть питомец, выходим, когда гулять, очень страшно. Сын, когда возвращается со школы, говорит, что страшно, что собаки бродячие прямо преследуют его". Юлия Ирлица

Бездомные псы держат в страхе и сотрудников Ботанического сада Петропавловска. По их словам, собаки раскапывают корни экзотических и садовых растений, пугают животных в загонах и набрасываются на посетителей и самих работников.

"Подходят к вольерам с животными, пугают их. У нас даже был такой случай, когда у нас косуля сломала плечо. Стая собак диких подбежала, косуля не понимает, что есть сетка, пыталась сбежать и сломала себе плечо. Пришлось даже вставлять пластину". Директор НПО "Ботанический сад" Артур Рязапов

Специалисты департамента санэпидконтроля отмечают, у собак начинается сезонное бешенство. Поэтому в случае укуса следует немедленно обратиться к врачам. Если нападавшее животное окажется зараженным - вероятность летального исхода 100%.

"В связи с высокой численностью бродячих собак в большинстве районов области не уменьшается обращаемость населения за медицинской помощью после укусов собак, кошек и сельскохозяйственных животных. Среди пострадавших от укусов и царапин - 681 человек или 70%, люди обратились за помощью после контакта с собаками". Руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Юлия Гайсина

По словам сотрудников управления ветеринарии, регулирование численности бродящих животных осуществляется только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Также предусмотрена вакцинация животных от бешенства.

Ранее подсчеты показали, что инфляция ударила не только по казахстанцам, но и по их домашним любимцам.

