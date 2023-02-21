Новые землетрясения в Турции: трое погибли, 213 человек госпитализированы

В МВД Турции сообщили, что жертвами землетрясений в провинции Хатай стали три человека, а 213 ранены, сообщает Zakon.kz

Телеканал TRT Haber сообщает, что при землетрясении в центре Хатая поисково-спасательные работы ведутся на трех завалах.



"Трое наших граждан, один из Антакьи, один из Дефне и один из Самандаги, погибли, и 213 человек были направлены в больницу", - отметил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) рекомендовали гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров. Также AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.

По информации агентства "Анадолу" городе Искендерун обрушилось пустующее трехэтажное здание.

Генеральный менеджер Turkish Airlines (THY) Билал Экши объявил, что эвакуационные рейсы продолжаются в аэропорту Хатай.

Как сообщали ранее, сегодня в Турции произошли новые землетрясения. Первый толчок 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км.



Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании Ираке, Палестине, Израиле и Ливане.

В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Разрушены некоторые строения.

В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу.

6 февраля в Турции с интервалом в девять часов произошли два подземных толчка магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули северо-восточную часть Сирии.

Число погибших в результате землетрясений по состоянию на вечер 19 февраля составляло более 41 тысячи человек.