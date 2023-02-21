Дорожники предотвратили размыв двух участков трассы "Алматы – Кокпек – Коктал - Хоргос"
Фото: скриншот с видео
В АО "НК "КазАвтоЖол" заявили, что предотвратили угрозу размыва двух локальных участков республиканской автодороги. Речь идет о 139 и 142 км трассы "Алматы – Кокпек – Коктал - Хоргос", сообщает Zakon.kz
Так, дорожники произвели работы по отсыпке вал вдоль республиканской трассы и остановили перелив талых вод. Талая вода проходит под малым мостов.
В сообщении "КазАвтоЖол" в Telegram - канале отмечается, что талые воды образовались в связи с повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием в предгорной местности.
"Ситуация стабильная. На участках работает спецтехника, установлены необходимые дорожные знаки. Каких-либо ограничений дорожного движения нет. Вопрос на особом контроле Алматинского областного филиала".АО "НК "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана.
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