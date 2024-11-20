Более 400 км трассы Кызылорда – Павлодар закрыли для всех видов транспорта

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил об ограничении движения на трассах двух областей, сообщает Zakon.kz.

Движение ограничили в связи с ухудшением погодных условий сегодня, 20 ноября 2024 года, в 13:00 для всех видов транспорта :

в Улытауской области – на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (216-424 км, граница Кызылординской области – Жезказган);

– на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (216-424 км, граница Кызылординской области – Жезказган); в Кызылординской области (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) – на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (12-216 км, Кызылорда – граница Улытауской области).

"Ориентировочное открытие дороги – 20 ноября 2024 года в 20:00", – добавили в "КазАвтоЖоле".

О том, какой будет погода в Казахстане с 21 по 23 ноября 2024 года, можете узнать здесь.