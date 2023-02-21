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В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков 21 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Алматы, сообщает Zakon.kz

Как почеркнули в РГП "Казгидромет", метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 21 февраля на большей части Казахстана прогнозируют снег с метелями.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматы, Астане и ряде областей страны.

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