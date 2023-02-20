Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и ряде областей страны

В РГП "Казгидромет" рассказали, что на 21 февраля 2023 года в Астане, Алматы и 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Синоптики рассказали, что в Астане на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром низовая метель, в Алматы ночью и утром - туман.

Днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, юге, востоке региона порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке региона ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.



Днем на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. На юго-западе региона ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.



На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем в центре области 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на юге, западе области 15-20м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане временами ожидается туман. Ночью ожидаются низовая метель, гололед.



На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются туман.



Ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Караганда: 21 февраля ожидаются низовая метель, туман, гололед.



Ночью на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.



Ночью на юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный утром и днем на горных перевалах 15-20 м/с.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, юге региона ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег), на севере области сильный снег. На севере, востоке, западе региона низовая метель, туман. Днем на юге области - гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 21-23 февраля 2023 года.

Также синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня.