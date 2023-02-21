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Сын Александра Бублика помог отцу прервать неудачную серию из 10 поражений подряд

Теннис Победа Франция Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал первую победу в "одиночке" в новом сезоне. Лидер мужской сборной Казахстана успешно стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция). При этом одним из главных его болельщиков был его сын Василий, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге французских соревнований соперником казахстанца был серб Филип Краинович. Первая ракетка Казахстана одержал трудную победу в трех сетов - 5:7, 6:3, 6:4. Чтобы сломить сопротивление соперника Александру понадобилось 2 часа и 8 минут. Плюс поддержка годовалого сына Василия помогла Бублику прервать серию неудач из 10 поражений кряду.

Во втором круге лучший теннисист Казахстана встретится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) и Марк-Андреа Хюслер (Швейцария). 

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр
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