Александр Бублик успешно стартовал в четвертьфинале турнира во Франции

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису и 19-я ракетка мира Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга Бублик (2) со счетом 6:4, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича.



Встреча Бублика с Вукичем продлилась 1 час и 11 минут. В ее рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Вукича три эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Лионе Бублик сразится с 57-й ракеткой мира россиянином Павлом Котовым.

Отметим, что призовой фонд турнира в Лионе составляет 579 320 евро. Его действующим чемпионом является француз Артюр Фис.

Ранее сообщалось, что Бублик заявился на травяной турнир в Галле, где ему предстоит защищать чемпионский титул.