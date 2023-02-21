Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане за сутки зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса

В Казахстане за сутки зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса Фото: pixabay
По данным Минздрава, 70 человек за сутки заразились COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1641 человек (–1 476+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1510.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Сутками ранее в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев заражения КВИ.

Читайте также

Главное за ночь: снова плохие новости из Турции, в Казахстане стартовала предвыборная агитация

Почти 300 человек пострадали от новых землетрясений в Турции

В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
COVID-19
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления