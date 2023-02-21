В Казахстане за сутки зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay
По данным Минздрава, 70 человек за сутки заразились COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1641 человек (–1 476+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1510.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Сутками ранее в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев заражения КВИ.
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