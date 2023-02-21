В Казахстане за сутки зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса

По данным Минздрава, 70 человек за сутки заразились COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1641 человек (–1 476+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1510.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Сутками ранее в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев заражения КВИ.