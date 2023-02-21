Можно доверить любой секрет: астрологи назвали топ-3 знаков зодиака

Не каждому человеку можно доверить свою ценную информацию. Прежде чем поверить человеку и рассказать ему свои сокровенные тайны, эксперты по звездам рекомендуют узнать его знак зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, можно доверить любой секрет представителям трех созвездий, которые гарантированно сохранят его в тайне.

По словам астрологов, рожденные под такими созвездиями, как Телец, Дева и Лев, лучше других хранят чужие тайны и не используют их против тех, кто ими поделился.

Телец

Идеальный знак для тех, кому необходимо выговориться и при этом быть уверенными в том, что не произойдет утечка информации.

Тельцы лучше других умеют хранить тайны, даже если потребуется делать это на протяжении всей жизни. Кроме этого, они всегда готовы выслушать и дать дельный совет.

Дева

Девы — идеальные собеседники для тех, кто решился поделиться проблемой, о которой давно не решался никому рассказать.

Мало того, что они никогда не расскажут об этом другим людям, так еще и помогут найти верное решение. Представители знака — прекрасные собеседники и мотиваторы. Они всегда готовы прийти на помощь.

Лев

Надежность Львов распространяется и на тайны. Они никогда не разболтают информацию, чтобы не сделать больно тому, кто им доверился.

Представители знака могут поставить себя на место других людей и стараются никому не вредить. Свойственная им преданность позволяет бережно относиться к чужим секретам.

Также астрологи рассказали, кто не умеет хранить секреты. По их словам, представителям Овнов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов лучше не рассказывать ничего личного.

Овен

Их не волнуют секреты.

Они не воспринимают их всерьез, а из-за импульсивного и взрывного характера, не задумываясь, могут открыто рассказать чужие тайны.

Близнецы

Близнецы — те еще болтуны.

Представители этого знака коммуникабельные и веселые люди, у которых много друзей. Их любовь к общению настолько велика, что они могут и не заметить, как выдадут большой секрет.

Скорпион

Скорпионам не следует доверять важную или личную информацию.

Хоть Скорпионы загадочные и скрытные, и знают цену секретам, они все равно могут выболтать ваши тайны посторонним, если это удобно или выгодно для них.

Стрелец

Стрельцы — честные и резкие. У представителей этого знака есть привычка говорить людям только правду.

Поэтому, чтобы доказать свою открытость, Стрельцы могут рассказать ваш секрет, но сразу же пожалеют об этом.

Ранее астрологи предоставили гороскоп на неделю для всех знаков.