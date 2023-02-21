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Топ-3 ошибок во время занятий в тренажерном зале

zakon.kz Фото: zakon.kz
Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале, сообщает Zakon.kz.

Чемпион имеет 17-летний опыт и часто сталкивается с подобными случаями. 

"Первое — это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами. Это как правило ведет к травмам. Второе — стремление выполнять сложные упражнения без тренера и владения техникой. Третьей ошибкой назову неправильное питание. Уж слишком сильно от него зависит достижение поставленных целей", — рассказал Бабенко-Кудрявцев.

Специалист также рассказал о важности разминки перед началом занятия и заминки после его окончания. По словам тренера, 90% клиентов фитнес-клубов этим пренебрегают, пишет Lenta.ru.

Эксперты назвали упражнения, которые подходят для домашних тренировок. 

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