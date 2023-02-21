Как "Казахтелеком" прошел сложный 2022 год

Группа компаний крупнейшего телеком-оператора страны в прошлом году показала рост по всем основным финансово-экономическим показателям, несмотря на все объективные трудности.

Предварительные итоги своей деятельности в прошлом году безусловный лидер телекоммуникационного рынка Казахстана подвел на внутреннем совещании в конце прошлой недели: по словам председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, 2022-й год выдался для компании непростым, но завершился для нее на позитивной ноте.





Фото: АО "Казахтелеком"

"В начале 2022 года нами были предприняты беспрецедентные меры по поддержке абонентов, аналогичные шаги мы предприняли и в начале сентября, освободив от абонентской платы за услуги жителей и предпринимателей Костанайской области, пострадавших от лесных пожаров, - напомнил Есекеев. - Также компания направила значительные финансовые ресурсы на поддержку и повышение благосостояния своих работников. Все эти меры не могли не отразиться на финансовых показателях в начале и середине года, однако, по итогам 4 кварталов нам удалось полностью нивелировать негативные отклонения и значительно улучшить показатель по чистой прибыли". Куанышбек Есекеев





Фото: АО "Казахтелеком"

Конкретные показатели 2022 года "Казахтелеком", по словам его главного финансового директора Людмилы Атамуратовой, обнародует после прохождения аудита. Однако, по ее словам, в конце года продолжилась тенденция 3 квартала, когда чистая прибыль превысила 88 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2021 года на 2,4%, тогда как в первом полугодии 2022 года компания показала снижение чистой прибыли на 13%.





Фото: АО "Казахтелеком"

"Несмотря на достаточно большой объем капитальных затрат, мы в прошлом году сохранили комфортный уровень ликвидности компании, - утверждает Атамуратова. - При этом мы не подвержены валютному риску, так как все обязательства компании выражены в тенге - данные позитивные факторы отмечали и международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings, которые в 2022 году оценили наш рейтинг на уровне "Стабильный" и спрогнозировали дальнейший органический рост выручки. И данные неаудированной консолидированной отчетности по группе компаний по итогам 2022 года, в частности, рост доходов и чистой прибыли в непростых условиях 2022-го полностью подтверждают эту оценку международных аналитиков". Людмила Атамуратова





Фото: АО "Казахтелеком"

В этом году в портфеле "Казахтелекома" и его дочерних компаний - запуск 486 базовых станций для сетей 5G из 7 тыс. станций, которые до 2027 года должен развернуть консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл".



Помимо этого, "Казахтелеком" продолжит работу над проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспия между Азербайджаном и Казахстаном. Также компания планирует перевести более 25 тыс. абонентов в 9 городах с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику в рамках программы "Дедупликация сети". И нарастит сети по технологии GPON в городских многоэтажках и по технологии FWA в частном секторе для обеспечения доступа их жителей к высокоскоростному интернету.