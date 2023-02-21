Как криптомошенники обманывают инвесторов

Операции с криптовалютами являются высокорискованными и не гарантируют сохранность вложенных денег. Однако, несмотря на это, некоторые граждане в надежде быстро и легко разбогатеть инвестируют в цифровые активы.

Этим пользуются мошенники, которые постоянно придумывают различные схемы обмана граждан.

О распространенных видах мошенничества, связанных с криптовалютой, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Мошенничество с криптовалютой похоже на любое другое финансовое мошенничество, но цель злоумышленников – не просто деньги, их называют "фиатными деньгами", а цифровая валюта.

Отличительная черта таких афер – это быстрая конвертация криптовалюты в фиатные деньги и использование сторонних приложений для транзакций. Можно выделить следующие схемы обмана.

Криптофишинг

Мошенники создают поддельные платформы для торговли криптовалютой или клоны официальных криптокошельков, с целью получения доступа к данным учетной записи, включая криптоключи.

Криптофишинг – это вид интернет-мошенничества, в котором мошенники рассылают сообщения о том, что с ваших криптокошельков начато списание активов. И если это сделали не вы, то нужно срочно перейти по ссылке для отмены транзакции. Ссылка ведет на поддельный сайт, который собирает данные учетной записи инвестора. После того, как нужные персональные и платежные сведения окажутся в руках злоумышленников, они снимают с ваших счетов все цифровые активы.

Лжекриптобиржи

Если вы пользуетесь социальными сетями, то рано или поздно столкнетесь с объявлениями, в которых рекламируются дешевые криптовалюты. К примеру, по цене на 5-15% ниже рыночной. В объявлениях "продавцы" криптовалют обещают скидку при покупке цифрового актива через сайт, но зачастую эти платформы являются фальшивыми.

Лжекриптобиржи часто гарантируют невероятно высокую прибыль от инвестиций, и от пользователей обычно требуется сделать первоначальный взнос, чтобы потом начать инвестировать большие суммы. Мошенники пускают пыль в глаза, рисуя картинки вашей богатой жизни и демонстрируя на цифрах и графиках, как растет ваш доход. Но когда вы попытаетесь вывести свои средства, то не сможете этого сделать, потому что инвестировали деньги в воздух, а не в реальный актив.

Поддельный криптокошелек также может быть с вредоносным программным обеспечением (ПО). Мошенники используют его, чтобы заразить компьютер и в конечном итоге украсть криптоключ или пароль пользователя.

Псведоприложения

Криптовалютные платформы – это всего лишь форма программного обеспечения, которое, как известно, требует постоянных обновлений. Этим пользуются мошенники, создавая псведоприложения и размещая их в официальных магазинах, к примеру, Play Market.

Скачав мошеннические приложения, держатели криптовалюты могут раскрыть свои криптоключи. Такие "подделки" быстро обнаруживаются и удаляются администраторами официальных магазинов, но они успевают нанести ущерб инвесторам.

Мошенничество с подменой SIM-карты

Этот вид мошенничества является одним из новейших. Суть его в том, что мошенник получает доступ к копии вашей SIM-карты и затем ко всем данным вашего устройства.

В результате мошенникам становится известна важная информация из SMS (код двухэтапной аутентификации, код подтверждения банковской операции), необходимая для получения доступа как к криптокошелькам, так и другим учетным записям, в том числе к мобильному и интернет-банкингу, без ведома пострадавшего инвестора.

Как не стать жертвой криптомошенников?

Учитывая повышенные риски, связанные с цифровыми активами, необходимо проявлять повышенную осторожность. Следуйте простым советам:

Никому не сообщайте ключи от криптокошелька. Если вас просят сообщить данные ключей для участия в инвестиционной сделке, будьте осторожны, скорее всего, это мошенники.

Не доверяйте рекламе с обещанием сверхприбыли в соцсетях.

Не отвечайте на нежелательные звонки, связанные с инвестированием в различные инструменты. Неважно, кто свяжется с вами – от имени вашего криптоброкера или любого другого финансового учреждения. Найдите официальный номер организации и позвоните туда самостоятельно, чтобы уточнить информацию.

Не открывайте гиперссылки или вложения от незнакомых отправителей.

Держите учетные записи раздельно. Не связывайте свои крипто-брокерские счета и традиционные банковские счета.

Используйте сайты с протоколом HTTPS. HTTPS – в отличие от простого HTTP – в URL-адресе криптобиржи или кошелька указывается, что сайт имеет защищенный и зашифрованный трафик.



Примите дополнительные меры предосторожности в отношении своих криптоактивов, чтобы не стать жертвой мошенников.