Криптоловушка: как не попасть под статью, работая с цифровыми активами в Казахстане

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира. Однако их стремительное развитие выявило и обратную сторону: отмечается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно анализирует эту новую сферу. Мы побеседовали с руководителем группы по делам об экономических уголовных правонарушениях 1-й Службы Генеральной прокуратуры Темирланом Адилхановым, чтобы разобраться, почему криптовалюты так привлекательны для криминальных схем, какие правовые пробелы существуют в этой области и что предпринимается для их устранения.

Причины роста преступности в сфере цифровых активов

– Почему Генпрокуратура страны решила провести именно сейчас анализ дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов?

– Мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста преступлений, связанных с криптовалютами. Это новая сфера, и пока она еще не до конца урегулирована законом, ей активно пользуются как добросовестные граждане, так и те, кто намеренно нарушает правила. Мы провели анализ дел за последние два года, чтобы понять, насколько эффективно выявляются и расследуются правонарушения, и какие пробелы в законодательстве мешают работать честно и безопасно.

– Почему криптовалюты так активно используются в "серых" и даже откровенно криминальных схемах? В чем их привлекательность?

– Главная причина – это особенности технологии блокчейн. Она обеспечивает высокий уровень анонимности и децентрализации. Деньги можно быстро переместить в любую точку мира, не оставив при этом следов в традиционных банковских системах. Все это делает криптовалюты очень удобным инструментом для уклонения от налогов, отмывания доходов, финансирования преступной деятельности и вывода активов за границу. И пока нет четкой системы контроля, такие действия трудно пресечь на раннем этапе.

– Есть ли определенный перечень криптовалют, которые чаще всего фигурируют в незаконных сделках?

– Да, мы видим, что в большинстве дел фигурируют такие активы, как Bitcoin (биткоин), Ethereum (эфир), Litecoin (лайткоин), Ripple (риппл), а также стейблкойн Tether (USDT). Это самые известные и ликвидные цифровые активы, с которыми удобно работать даже без особых технических знаний. Именно они чаще всего используются в P2P-операциях, в том числе нелегальных.

Легальность использования криптовалют в Казахстане

– Разрешено ли в Казахстане пользоваться всеми криптовалютами? Или какие-то есть под запретом?

– Казахстан позволяет работать с обеспеченными цифровыми активами, а вот на необеспеченные активы действует запрет. Согласно ст. 11 Закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории страны запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением бирж, лицензированных МФЦА (международный финансовый центр "Астана"). Все, что за пределами этих правил – считается нарушением закона и может повлечь установленную законом административную или уголовную ответственность.

– А в чем разница между обеспеченными и необеспеченными цифровыми активами?

– Обеспеченным является цифровой актив, зарегистрированный посредством цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, соответствующий следующим требованиям:

удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;

не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;

не признается финансовым инструментом или финансовым активом;

содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;

имеет подтверждение имущественных и (или) интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;

имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива и (или) права на имущество.

Вся остальная криптовалюта, не соответствующая указанным требованиям, является необеспеченной.

– А как простому человеку отличить "легальный" цифровой актив от запрещенного?

– В этом-то и сложность. Как я указал выше, закон формально различает обеспеченные и необеспеченные активы, но четких списков и официальных классификаций пока нет. Например, тот же USDT привязан к доллару, но по казахстанскому законодательству не считается обеспеченным, потому что за ним нет физического товара.

Получается, что даже добросовестный пользователь может случайно попасть под запрет – просто из-за отсутствия точной информации.

Проблемы и риски для граждан

– Как тогда гражданин может понять, что он нарушает закон? Ведь часто люди пользуются популярными платформами и думают, что все в порядке.

– Именно так. Многие уверены, что если платформа известная – значит, она работает легально. Пользователи не имеют официальной, достоверной информации, какие сайты или приложения являются лицензированными. На сайте МФЦА отсутствуют прямые ссылки на сайты лицензированных криптобирж, что создает заблуждение у граждан, которые выходят на глобальные сайты, считая, что работают в легальном поле.

Деятельность крипто-коучей (крипто-учитель, лицо, которое помогает людям разбираться в нюансах крипторынка), Telegram-ботов и псевдоконсультантов, продвигающих "P2P" и криптотрейдинг, остается без правовой оценки и административного воздействия.

Это создает у добросовестных пользователей ложное представление о допустимости подобных действий, вследствие чего они, не осознавая противоправности, становятся субъектами уголовного преследования.

– А что считается незаконным доходом при операциях с криптовалютами?

– Это один из самых спорных моментов. Ранее органы уголовного преследования считали весь оборот криптовалют незаконным доходом. Сейчас мы считаем, что нужно учитывать прибыль, а не весь оборот, то есть положительную разницу между тем, за сколько человек купил актив, и за сколько продал. Такой подход соответствует как налоговому кодексу, так и принципам справедливости. И мы уже направили соответствующее предложение в Верховный суд для внесения изменений в судебную практику.

– Какие еще правовые пробелы существуют в этой сфере?

– Их несколько, и все серьезные. Во-первых, нет четкой классификации цифровых активов, особенно в отношении новых криптовалют и стейблкойнов. Во-вторых, не урегулировано, где заканчивается "личное" пользование криптовалютами и начинается "предпринимательская деятельность". Например, если вы просто купили и один раз продали криптовалюту – это еще не бизнес. Но это могут трактовать по-разному. Кроме того, нет инструментов для проверки легальности платформ – люди ориентируются на рекламу в Telegram, Instagram, где царит полная анархия.

– Какие последствия это может иметь для простых граждан?

– Люди могут стать фигурантами уголовных дел просто потому, что не знали, что делают что-то незаконное. Но как говорится "Ignorantia non est argumentum" ("Незнание не является аргументом").

В идеале, прежде чем привлекать человека к ответственности, государство должно объяснить ему, какие действия законны, а какие нет. Сейчас же картина обратная: сначала возбуждаются дела, потом начинается разбирательство, в чем именно человек ошибся.

Предложения по изменению ситуации и выводы

– Что вы предлагаете, чтобы изменить эту ситуацию?

– Мы рассматриваем несколько конкретных шагов:

внести ясность в законодательство, особенно в понятия "обеспеченный" и "необеспеченный" актив, с учетом стейблкойнов;

создать публичный перечень разрешенных и запрещенных (нелицензированных) платформ и активов;

четко прописать, где проходит грань между "личным" использованием криптовалют и "предпринимательством";

усилить меры по борьбе с недобросовестной рекламой криптовалют в соцсетях;

ввести понятные правила, которых смогут придерживаться как граждане, так и компании.

– Итак, какой можно сделать главный вывод из вашего анализа?

– Регулирование криптовалют в Казахстане только в начале пути. Закон заложен, но многое не урегулировано, особенно в практическом плане. Отсутствие четких правил и публичной информации создает риски, как для обычных граждан, так и для государства. Цель государства и правоохранительных органов – не запретить все подряд, а создать прозрачные и понятные условия, чтобы люди могли легально пользоваться цифровыми активами, не опасаясь, что завтра к ним придут с уголовным делом.

– Спасибо за столь обстоятельный разговор. В завершение, что бы вы хотели сказать гражданам, которые, возможно, уже работают с криптовалютами или только планируют?

– Прежде всего – быть внимательными. Не все, что доступно в интернете, законно на территории страны. Мы живем в эпоху, когда технологии опережают правовые рамки, и наша задача не только контролировать, но и предупреждать. Мы не ставим цель наказать, мы стремимся к тому, чтобы люди понимали, где проходит грань между личным интересом и незаконной деятельностью. Законодательство сейчас развивается, но каждый из нас уже сегодня должен проявлять осознанность и осторожность. Ведь как я уже сказал, незнание закона не освобождает от ответственности.