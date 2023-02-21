Импорт картофеля в Казахстан сократился вполовину

Импорт картофеля в Казахстан показал уменьшение на 51,6%. Так, если в 2021 году импортировано 97,6 тыс. тонн картофеля, то в 2022 году завезено 47,3 тыс. тонн продукции, рассказали в бюро Национальной статистики 21 февраля, сообщает Zakon.kz.

Экспорт картофеля повысился на 18,5%. Так, за январь – ноябрь прошлого года на экспорт было отправлено 194, 8 тыс. тонн картофеля, тогда как в 2021 году экспортировано 164,3 тыс. тонн.



Валовой сбор картофеля в 2022 году составил 40 804 697,5 центнеров, или 4,1 млн тонн, что на 1,2% больше в сравнении с 2021 годом. В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 588 тыс. тонн продукции. Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства – 1,5 млн тонн, а на долю хозяйств населения в прошлом году пришлось 1,9 млн тонн.

Посевная площадь картофеля по всем категориям хозяйств составила 198,8 тыс. гектаров в прошлом году.

Социально значимые продукты в Казахстане продолжают расти в цене.

