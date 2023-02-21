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ПРАВМЕДИА: Налоговое регулирование и некоторые вопросы интеллектуальной собственности

Налоговое регулирование и некоторые вопросы интеллектуальной собственности Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого вы узнаете, как правильное оформление прав на объекты интеллектуальной собственности позволит сэкономить деньги, сообщает Zakon.kz.

А также мы расскажем, какова судебная практика в Казахстане по сделкам, связанным с оказанием технических услуг, как минимизировать риски доначисления налогов, что следует учесть при оформлении платежей и можно ли внести ОИС на баланс и амортизировать их стоимость.

Спикеры: Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры" и  Турехан Ахметов, руководитель отдела аутсорсинга бизнес процессов компании "Rödl & Partner".


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