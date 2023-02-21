ПРАВМЕДИА: Налоговое регулирование и некоторые вопросы интеллектуальной собственности

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, в ходе которого вы узнаете, как правильное оформление прав на объекты интеллектуальной собственности позволит сэкономить деньги, сообщает Zakon.kz.

А также мы расскажем, какова судебная практика в Казахстане по сделкам, связанным с оказанием технических услуг, как минимизировать риски доначисления налогов, что следует учесть при оформлении платежей и можно ли внести ОИС на баланс и амортизировать их стоимость.



Спикеры: Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры" и Турехан Ахметов, руководитель отдела аутсорсинга бизнес процессов компании "Rödl & Partner".



