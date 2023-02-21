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Спустя 27 лет мужчина нашел свою сестру в Актау

Спустя 27 лет мужчина нашел свою сестру в Актау Фото: pixnio
Брат и сестра нашли друг друга спустя 27 лет. 20 февраля они созвонились по телефону, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, месяц назад к волонтерам обратился Анатолий Самохвалов из Астрахани. Он просил помочь разыскать своего брата Геннадия.

Как рассказал мужчина, его семья, а именно родная сестра, брат и отец с матерью переехали из Астрахани в Актау (тогда еще бывший Шевченко), а он потерял с ними связь.

Спустя месяц поисков в интернете и огромного количества рассылок, сделанных в Сети, волонтерам  удалось найти его сестру  – Любовь Шевченко (Самохвалову).

Со слов сестры, ее второй брат и родители уже скончались.

Несколько лет назад американка нашла свою биологическую мать в Казахстане. Девушка родилась в 2000-м году. В 2001 году ее удочерила американская семья и дала имя Асия Бергер. В новой семье у нее две сестры, она средняя дочь. Сейчас девушка живет в штате Флорида и учится в колледже. Прежде ее звали Салтанат Ашканова.

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