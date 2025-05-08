Брат и сестра спустя 14 лет разлуки встретились в Актау – фильм

В Актау презентовали новый фильм режиссера Каната Майлыбаева "Үзілмес үміт" (Неугасающая надежда), рассказывающий трогательную историю воссоединения семьи спустя 14 лет расставания, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, кинокартина повествует о брате и сестре, которые в детстве воспитывались в детском доме, расположенном в Актау. Восьмилетнего мальчика усыновила семья из Германии, а шестилетняя девочка осталась жить в областном центре.

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Спустя 14 лет, когда герою ленты исполнилось 20 лет, он вернулся в родной город. Попытавшись найти сестру, парень узнал, что архивы детского дома сгорели и следы родственницы затерялись.

Спустя время он случайно зашел в местное кафе, в котором официанткой оказалась его родная сестра. Оба не подозревали о своем родстве. Пройдя через испытания им удалось восстановить семейную связь.

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