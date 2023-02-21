Казахстанских работодателей обяжут создавать условия работникам для прохождения скрининговых исследований
Цель проведения скрининговых осмотров – выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждения развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний.
Согласно правилам, работодатели должны создать условия для прохождения скрининговых исследований сотрудникам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в рабочее время с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.
Предусматривается, что организации ПМСП (поликлиники) во время и после проведения скринингового исследования обеспечивают информирование, консультирование и обучение работодателей и работников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и поведенческих факторов риска.
При этом организация ПМСП, в которой проводятся скрининговые исследования, несет правовую ответственность за качество проведения скринингового исследования.
В свою очередь работодатель для создания условий и своевременного прохождения работниками скрининговых исследований назначает на производстве ответственное лицо, которое:
- формирует список работающих, подлежащих скрининговым исследованиям;
- согласовывает список лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, с работодателем, направляет в организацию ПМСП по месту прикрепления работающего населения;
- согласовывает с организацией ПМСП график прохождения скринингового исследования;
- доводит до сведения организации ПМСП и работающего населения утвержденный работодателем график прохождения скринингового исследования;
- осуществляет мониторинг прохождения работниками скрининговых исследований;
- предоставляет работодателю итоги прохождения работниками скрининговых исследований.
Затем работодатель при создании условий работникам для прохождения скрининговых исследований:
- согласовывает с организацией ПМСП список работников, подлежащих скрининговым исследованиям;
- утверждает график прохождения работниками скрининговых исследований;
- создает условия для прохождения работниками скрининговых исследований путем освобождения его от работы на время прохождения скринига;
- оздоровления путем информирования о "школах здоровья" при организациях ПМСП: о факторах риска для здоровья (потребление табачных изделий, злоупотребление алкоголем, наркоманией, малоподвижный образ жизни, правильное питание и другое), о навыках ведения здорового образа жизни.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 марта.