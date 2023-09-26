В Казахстане разработали программу гарантий оказания бесплатной медпомощи

Минздрав разработал Программу гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 -2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Программа обеспечивает реализацию Конституционного права граждан на охрану здоровья, права на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Программа также устанавливает:

перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

требования в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи;

показатели доступности и качества медицинской помощи;

средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансирования на единицу объема медицинской помощи;

порядок и способы ее оплаты, распределение ресурсов здравоохранения;

возмещение затрат поставщиков медицинской помощи, источники финансирования, порядок мониторинга и оценки программы.

Программа формируется с учетом стандартов и правил оказания медицинской помощи на основе анализа уровня и структуры заболеваемости населения РК, а также особенностей половозрастного состава.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи является минимальным социальным стандартом в сфере здравоохранения и обеспечивает реализацию социальных гарантий и социальных прав.

В частности, документ включает в себя оказание гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, специализированную медицинскую помощь в стационарзамещающих условиях, в стационарных условиях, паллиативную медицинскую помощь, базовый объем медицинских услуг в системе ОСМС, высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях и т.д.

Скорая медпомощь

Так, говорится, что скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами. В сельских населенных пунктах для обслуживания вызовов диспетчером районной подстанции станции скорой медицинской помощи (ССМП) привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

Вызовы первой, второй, третьей категории срочности обслуживаются фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами ССМП. В зависимости от срочности вызова длительность доезда при первой категории не должна превышать 10 минут, при второй категории – 15 минут, третьей – 30 минут. Вызовы 4 категории срочности обслуживаются фельдшерскими бригадами на уровне отделения СМП при организации ПМСП в течение двух часов с момента поступления вызова.

Медицинская авиация может использоваться в случаях доставки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, из зарубежных клиник в отечественные клиники, а также доставки пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении, в медицинские организации по месту жительства для продолжения лечения.

Критериями доступности скорой медицинской помощи являются:

обеспеченность населения бригадами скорой помощи из расчета 1 бригада на 10 000 населения;

обеспеченность населения скорой помощи отделений СМП при организациях ПМСП из расчета 1 бригада на 35 000 населения;

удельный вес врачебных бригад от общего количества (не менее 25%).

Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является местом первого доступа к медицинской помощи, ориентированной на нужды населения, включающей профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, оказываемых на уровне человека, семьи и общества.

При этом ПМСП является бесплатной и доступной для всех казахстанцев, оралманов и постоянно проживающих на территории Казахстана иностранцев и оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

В ПМСП входит комплекс доступных медицинских услуг, оказываемых специалистами ПМСП: участковым врачом, медсестрой, психологом, социальным работником.

Для получения услуг на уровне ПМСП необходимым условием является прикрепление к организации здравоохранения по месту жительства, за исключением случаев обращения в экстренных случаях.

Услуги ПМСП оказываются независимо от наличия статуса потребителя медицинских услуг в системе ОСМС.

ПМСП предоставляется в следующих формах:

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни независимо от факта прикрепления;

– медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни независимо от факта прикрепления; неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

– медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента; плановая – медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий по месту прикрепления по предварительной записи или обращению.

ПМСП включает услуги первичной, вторичной и третичной профилактики.

Первичная профилактика заболеваний включает профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, мероприятия по охране репродуктивного здоровья, а также формирование и пропаганду здорового образа жизни.

ПМСП включает патронаж всем беременным женщинам и детям до 5 лет, пациентам с хроническими заболеваниями вне обострения при ограничении передвижения, пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи.

При лечении в амбулаторных условиях осуществляется выписка рецепта на лекарственные средства и направления в процедурный кабинет организации ПМСП или назначения лечебных процедур на дому.

На уровне ПМСП также проводятся базовые лабораторные и диагностические исследования, в том числе экспресс-диагностика.

При наличии показаний врач ПМСП направляет пациента на консультативно-диагностическое обследование, а также на лечение в в амбулаторных, стационарзамещающих и стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативное лечение. При оформлении пациента на плановую госпитализацию обеспечивается направление на клинико-диагностические исследования.

Критериями доступности ПМСП являются:

численность прикрепленного населения на одну должность врача общей практики (за исключением медицинских организаций села) не превышает 1700 человек смешанного населения;

численность прикрепленного населения на одну должность участкового терапевта (за исключением медицинских организаций села) не превышает 2200 человек смешанного населения;

численность прикрепленного населения на одну должность участкового врача педиатра (за исключением медицинских организаций села) не превышает 500 детей в возрасте от 0 до 6, и 900 детей в возрасте от 7 до 18 лет;

охват прикрепленного населения профилактическими осмотрами (скринингами) не менее 80% от плана на текущий период;

охват патронажным наблюдением беременных и новорожденных не менее 80%;

охват динамическим наблюдением больных с заболеваниями системы кровообращения, выявленных при профилактическом осмотре;

охват динамическим наблюдением лиц, старадающих сахарным диабетом.

Полный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 октября.

Также разработан проект Соглашения о реализации Программы гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС на 2024-2026 годы между Министерством здравоохранения РК, НАО "Фонд социального медицинского страхования" и акиматами областей, столицы и городов республиканского значения.

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