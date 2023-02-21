В военном институте Саратова покончил с собой курсант из Казахстана
Фото: pixabay
19 февраля в Саратове в военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии РФ покончил с собой 19-летний курсант из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В публикации ИА "Взгляд-инфо" отмечается, что до трагедии юноша заступил на дежурство с автоматом Калашникова.
"Дежурному подразделению сначала выдали автоматы и боезапас, затем их построили на развод перед комнатой хранения оружия, после чего курсанты должны были сдать и стволы, и магазины", — говорится в сообщении.
Однако один из учащихся зашел в сушильную комнату, где произошел несчастный случай.
Известно, что погибший учился на третьем курсе.
В пресс-службе управления Росгвардии заявили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ