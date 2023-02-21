В военном институте Саратова покончил с собой курсант из Казахстана

19 февраля в Саратове в военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии РФ покончил с собой 19-летний курсант из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В публикации ИА "Взгляд-инфо" отмечается, что до трагедии юноша заступил на дежурство с автоматом Калашникова.

"Дежурному подразделению сначала выдали автоматы и боезапас, затем их построили на развод перед комнатой хранения оружия, после чего курсанты должны были сдать и стволы, и магазины", — говорится в сообщении.

Однако один из учащихся зашел в сушильную комнату, где произошел несчастный случай.

Известно, что погибший учился на третьем курсе.

В пресс-службе управления Росгвардии заявили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.