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В военном институте Саратова покончил с собой курсант из Казахстана

В военном институте Саратова покончил с собой курсант из Казахстана Фото: pixabay
19 февраля в Саратове в военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии РФ покончил с собой 19-летний курсант из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В публикации ИА "Взгляд-инфо" отмечается, что до трагедии юноша заступил на дежурство с автоматом Калашникова. 

"Дежурному подразделению сначала выдали автоматы и боезапас, затем их построили на развод перед комнатой хранения оружия, после чего курсанты должны были сдать и стволы, и магазины", — говорится в сообщении.

Однако один из учащихся зашел в сушильную комнату, где произошел несчастный случай.

Известно, что погибший учился на третьем курсе.

В пресс-службе управления Росгвардии заявили, что по данному факту проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Анастасия Московчук
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