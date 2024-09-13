Военнослужащий покончил с собой в Военном институте Сухопутных войск в Алматы

В Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась 13 сентября 2024 года в соцсетях. Сообщалось, что в Турксибском районе города на территории Военного института сухопутных войск Минобороны РК покончил жизнь самоубийством на турнике 44-летний сержант 3-го класса, начальник лаборатории инженерной кафедры.

Информацию подтвердили в самом институте.

"12 сентября текущего года на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружено тело военнослужащего по контракту, 1980 г.р., без признаков жизни. По предварительной причине, военнослужащий совершил суицид через повешение. По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе Военного института Сухопутных войск.

Руководство Военного института Сухопутных войск выражает соболезнования родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, прокомментировали случившееся в МВД РК.

"По данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили там.

Между тем резонансное происшествие расследуют в Актау, где на полигоне убили 19-летнего солдата-срочника.