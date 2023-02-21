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На берегу Японии нашли таинственный шар

полиция в Японии Фото: pixabay
Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, сообщает Zakon.kz.

Шар предположительно сделан из железа, сообщает Daiichi TV.

Шар нашла местная жительница, которая позвонила в полицию. Доступ на пляж закрыли, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа.

Объект изучают специалисты, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.


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