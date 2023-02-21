На берегу Японии нашли таинственный шар
Фото: pixabay
Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, сообщает Zakon.kz.
Шар предположительно сделан из железа, сообщает Daiichi TV.
Шар нашла местная жительница, которая позвонила в полицию. Доступ на пляж закрыли, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа.
Объект изучают специалисты, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.
Japanese police have restricted access to the beach in the city of Hamamatsu after a suspicious ball with a diameter of 1.5 meters was found on the shore.#Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiaWar #Japan pic.twitter.com/vKmoDsr014— Chronology (@Chronology22) February 21, 2023
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