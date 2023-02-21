На берегу Японии нашли таинственный шар

Фото: pixabay

Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу после того, как там нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, сообщает Zakon.kz.

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