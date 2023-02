На берегу Японии нашли таинственный шар

Шар предположительно сделан из железа, сообщает Daiichi TV.



Шар нашла местная жительница, которая позвонила в полицию. Доступ на пляж закрыли, а движение в местном районе строго регулируется. Полиция проверила территорию пляжа.

Объект изучают специалисты, а также эксперты в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Japanese police have restricted access to the beach in the city of Hamamatsu after a suspicious ball with a diameter of 1.5 meters was found on the shore.#Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiaWar #Japan pic.twitter.com/vKmoDsr014