Ученые объяснили происхождение "таинственных" шаров на пляжах Сиднея

Пляж расположенный в Сиднее (Австралия) Бонди-Бич вновь открылся для купания после того, как на его берег выбросило около 2 тыс. черных "шаров", сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, смолоподобные сферы начали появляться на пляжах Сиднея 15 октября в результате чего зоны купания были закрыты из-за опасений, что они могут быть очень токсичными.

Власти заявляют, что лабораторные исследования продолжаются, чтобы точно определить, откуда взялись шары. Рабочие в оранжевых комбинезонах и масках собирали шары в течение последних нескольких дней.

Фото: AAP

Первоначально считалось, что это смоляные шарики, образующиеся при контакте нефти с мусором и водой, образованные в результате разливов нефти.

Власти заявили, что теперь они знают, что в них содержится.

"Основываясь на рекомендациях Управления по охране окружающей среды, мы теперь можем подтвердить, что шарики состоят из жирных кислот – химических веществ, которые содержатся в чистящих и косметических средствах, а также из некоторого количества мазута". Руководитель морского управления Нового Южного Уэльса Марк Хатчингс

Считается, что мячи не представляют опасности, если они находятся на песке, однако гражданам все равно рекомендуют не прикасаться к ним.

Сидней славится своими пляжами: в гавани и вдоль побережья их насчитывается более 100.

Ранее сообщалось, что потенциальное нефтяное пятно обнаружили у пляжа Куджи в Сиднее после того, как на берег выбросило загадочные черные шары.

