Ученые объяснили происхождение "таинственных" шаров на пляжах Сиднея
По информации Sky News, смолоподобные сферы начали появляться на пляжах Сиднея 15 октября в результате чего зоны купания были закрыты из-за опасений, что они могут быть очень токсичными.
Власти заявляют, что лабораторные исследования продолжаются, чтобы точно определить, откуда взялись шары. Рабочие в оранжевых комбинезонах и масках собирали шары в течение последних нескольких дней.
Фото: AAP
Первоначально считалось, что это смоляные шарики, образующиеся при контакте нефти с мусором и водой, образованные в результате разливов нефти.
Власти заявили, что теперь они знают, что в них содержится.
"Основываясь на рекомендациях Управления по охране окружающей среды, мы теперь можем подтвердить, что шарики состоят из жирных кислот – химических веществ, которые содержатся в чистящих и косметических средствах, а также из некоторого количества мазута".Руководитель морского управления Нового Южного Уэльса Марк Хатчингс
Считается, что мячи не представляют опасности, если они находятся на песке, однако гражданам все равно рекомендуют не прикасаться к ним.
Сидней славится своими пляжами: в гавани и вдоль побережья их насчитывается более 100.
Ранее сообщалось, что потенциальное нефтяное пятно обнаружили у пляжа Куджи в Сиднее после того, как на берег выбросило загадочные черные шары.