Третий в истории человек излечился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток

Третий человек с ВИЧ, которому провели трансплантацию стволовых клеток, излечился полностью, сообщает Zakon.kz.

В 2013 году пациенту, известному как "Дюссельдорфский пациент", провели трансплантацию стволовых клеток для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Рак клеток крови развился в дополнение к ВИЧ всего через шесть месяцев после начала терапии от ВИЧ.



Трансплантация костного мозга не только вылечила заболевание крови, но и избавила пациента от ВИЧ.

53-летний пациент уже четыре года свободен от ВИЧ – с 2018 года он перестал принимать супрессанты и антиретровирусные препараты и не имел рецидивов, то есть сейчас у него ремиссия.

Размышляя о достижении такого важного рубежа, 53-летний мужчина сказал:

"Я до сих пор хорошо помню фразу моего семейного врача: "Не принимайте это так близко к сердцу. Мы вместе убедимся, что ВИЧ можно вылечить. В то время я отмахнулся от этого этого. Сегодня я еще больше горжусь командой врачей, которым удалось вылечить меня и от ВИЧ, и от лейкемии". Дюссельдорфский пациент

Доктор Бьорн-Эрик Оле Йенсен, член международной группы под руководством медиков из Университетской клиники Дюссельдорфа, отметил, что ученые уже могут точно подтвердить предотвращение репликации ВИЧ на устойчивой основе.