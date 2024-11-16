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Стволовые клетки помогут вернуть людям зрение – исследование

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 10:26 Фото: pexels
Ученые из Университета Осаки в Японии впервые пересадили людям эпителий роговицы, полученный из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet.

В работе приняли участие четыре пациента с дефицитом лимбальных стволовых клеток. Это нарушение способности клеток к делению вследствие травмы, ожога, аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Образование рубцов на роговице при ДСКЛ часто приводит к серьезным нарушениям зрения.

"Традиционные методы лечения ДСКЛ часто предполагают пересадку трансплантатов из здорового глаза пациента или донора, но эти методы сопряжены с рисками, такими как иммунологическое отторжение, или требуют удаления здоровой ткани", – отмечают ученые.

В ходе нового исследования добровольцам пересадили аллогенные трансплантаты iCEPS (индивидуальные образцы клеточного эпителия роговицы). Половина пациентов получала циклоспорин в низких дозах (обычно используемый для смягчения отторжения органов после трансплантации), в то время как другая не получала никаких иммунодепрессантов, кроме кортикостероидов.

"В течение двух лет наблюдений у всех пациентов было зафиксировано значительное улучшение зрения. Трое из четырех отметили улучшение качества жизни, а у одного человека произошло временное улучшение состояния с последующим регрессом. Исследователи отметили, что пациенты, получавшие низкие дозы циклоспорина для профилактики отторжения, показали более выраженные результаты", – говорится в публикации.

Технология выращивания iCEPS обеспечивает не только структурную целостность трансплантатов, но и снижает иммуногенность, что минимизирует потребность в иммуносупрессии, характерной для традиционных методов лечения. Это открытие может стать важным шагом в лечении ДСКЛ и других заболеваний роговицы, в том числе благодаря возможности избежать использования донорской ткани.

Ранее врачи рассказали о пяти привычках, которых нужно избегать, если вы хотите сохранить здоровье глаз в любом возрасте. Среди них – увлечение гаджетами, отказ от солнечных очков и неправильное использование контактных линз.

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