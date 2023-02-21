Почему не хватает воспитателей в детских садах Казахстана

Привлечь воспитателей в дошкольные организации сложнее, потому что там не сложилось той конкурентной среды, которая есть в среднем образовании. В Минпросвещения назвали основную причину, по которой не хватает кадров в детских садах, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Министерство просвещения задается вопросами, как привлечь педагогов в дошкольное образование. Маленькие зарплаты - основная причина нехватки кадров.

"Сегодня именно в дошкольном образовании не сложилось такой конкурентной среды, которая сложилась в среднем образовании. Как правило, чтобы привлечь педагогов в частную школу, учредители создают благоприятные условия, в том числе повышение заработной платы. Такой конкурентной среды в дошкольных организациях не существует. Поэтому, так как здесь больше развивается частный сектор, именно там имеется больший дефицит кадров. Мы будем этот вопрос прорабатывать". Директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Наталья Жумадильдаева

Сейчас Минпросвещения обещает поэтапное повышение зарплат воспитателям. Этот вопрос отрабатывают совместно с Минфином. Однако помимо зарплат, как считает Наталья Жумадильдаева, нужно усилить и профориентационную работу - работать с учебными заведениями, которые готовят специалистов дошкольного образования, активно формировать практику на базе лучших дошкольных организаций.

"Безусловно, работать с детьми - это очень сложный процесс. Он требует больших моральных затрат, большой отдачи педагога. Нужно много тратить времени на самообразование. В целом педагогический труд очень сложный. И в то же время это тот труд, который имеет большую моральную основу. Поэтому тот, кто приходит осознанно в эту профессию, у него немного другие стимулы, помимо материальных". Наталья Жумадильдаева

По ее информации, сегодня в стране работают больше 11 тыс. дошкольных организаций. Это не только детские сады, но и образовательные мини-центры. В них занимаются более 1 млн детей. 70% из них - воспитывают на казахском языке, 30% - смешанные.