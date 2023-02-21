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Какую погоду принесет в Казахстан атлантический циклон, рассказали синоптики

Какую погоду принесет в Казахстан атлантический циклон, рассказали синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды

Как отметили синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Также ожидается  гололед, туман, усиление ветра на севере с метелью.

В Астане – переменная облачность, днем временами осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза – 1 тепла, днем 9-11 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

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