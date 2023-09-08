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Синоптики рассказали, какую погоду принесет северный циклон в Казахстан в выходные

Синоптики рассказали, какую погоду принесет северный циклон в Казахстан на выходных Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", северный циклон с большим запасом влаги в ближайшие дни обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду.

Как отметили синоптики, практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами.


"На западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град". РГП "Казгидромет"

Температура воздуха на большей части республики днем повысится до +10+20 градусов, на востоке, юге и юго-востоке республики – до +20+30 градусов.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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