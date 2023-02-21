Вскрытие свинки в Алматы: в полиции завели дело

В одной из частных школ Алматы на уроке биологии зарезали живую морскую свинку. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, начато расследование.

По данным Департамента полиции Алматы, обстоятельства устанавливаются.

"ДП города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по ст.316 УК РК". Пресс-служба ДП Алматы

В управлении образования рассказали, что инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10-м классе.

"По словам учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология", - уточнили в ведомстве.

В результате проверки учитель биологии уволилась по собственному желанию.