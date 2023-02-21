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В Алматы на уроке биологии убили и расчленили свинку

В Алматы на уроке биологии убили и расчленили свинку Фото: Zakon.kz
В Алматы школьники вместе с учителем убили и расчленили морскую свинку прямо на уроке, сообщает Zakon.kz.

"Практический" урок был опубликован в социальных сетях, после чего в Управлении образования города приступили к проверке.

В результате стало известно, что это произошло 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе Алматы.

Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология".

"С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными".Пресс-служба Управления образования Алматы

Учитель биологии уволилась по собственному желанию, заключили в ведомстве.

13 февраля в Петропавловске девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

15 февраля в суде рассказали, что девятиклассник арестован на два месяца.

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Анастасия Московчук
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