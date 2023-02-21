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Специалист инспекции транспортного контроля Атырауской области осужден за получение взяток

Специалист инспекции транспортного контроля Атырауской области осужден за получение взяток Фото: pexels
Атырауский городской суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении главного специалиста инспекции транспортного контроля по Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", его обвинили в неоднократном получении взятки в крупном размере.

"Главному специалисту суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, главный специалист инспекции транспортного контроля по Атырауской области за содействие в беспрепятственном передвижении фур с 2020 по 2022 годы с 13-ти ТОО получал мзду.

Общая сумма взятки составила 23 817 000 тенге. Деньги предприниматели отправляли его супруге, матери и теще.

Ранее сообщалось, что 21 февраля 2023 года апелляционная коллегия Атырауского областного суда вынесла решение по жалобе осужденной экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Приговор в отношении бывшего замакима остался без изменений. Осужденному по тому же делу экс-руководителю областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву инстанция снизила срок наказания с семи до двух лет лишения свободы, а директору ТОО "Балқыту" Умиртаю Адамову – с четырех до 1,6 лет.

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