Чиновника-помогайку за получение мелких взяток приговорили к крупному штрафу

В суде №2 Семея рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в получении взятки, а также пятерых – в даче взятки, сообщает Zakon.kz.

В Семее суд приговорил взяткополучателя и взяткодателей к крупным штрафам

По данным суда, исполняющий обязанности начальника отдела сельского хозяйства Семея получил взятки (от 4 тыс. до 25 тыс. тенге) от пятерых человек за ускоренное оформление документов, содействие в предоставлении услуги по замене водительского удостоверения, содействие в получении государственного регистрационного номера повышенного спроса.

"Вина подсудимых доказана их признательными показаниями, результатами специальных оперативных-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, выпиской банковского счета, протоколами осмотра документов", – отметили в суде №2 Семея.

Суд признал и.о. начальника отдела сельского хозяйства виновным в получении взяток и приговорил его к штрафу в 2,9 млн тенге (60-кратный сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

"Взяткодатели признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа (15-кратный сумме взятки) – от 60 тыс. до 375 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Талдыкоргане осудили госслужащего и дававших ему взятки людей.