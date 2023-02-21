Обвиненному в изнасиловании Дани Алвесу отказали в освобождении под залог

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес не будет освобожден под залог, сообщает Zakon.kz.

Суд отклонил прошение адвокатов об освобождении спортсмена. Дани Алвес останется под стражей до судебного разбирательства. На сегодняшний день дату суда не назвали, сообщает Sport.es.



10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным, и с его стороны не было акта насилия.

При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

