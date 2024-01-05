Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вслед за футболистом Дани Алвесом подали в суд на его мать

Футбол Подан иск Фото: Instagram/danialves
Дело знаменитого бразильского игрока Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, получило новое продолжение. Потерпевшая в этой истории девушка теперь подала иск в суд на мать футболиста, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Поводом для судебного иска стало то, что мать экс-футболиста "Барселоны" Лусия Алвес в широкой массе распространила видеоролик с участием потерпевшей девушки, где она празднует день рождения в хорошей компании со своими друзьями. Как пишет Mundodeportivo, данные кадры вышли в соцсети как раз в годовщину предполагаемого преступления, которое совершил Дани Алвес в одном из туалетов ночного клуба в Барселоне.

Футбол Суд Мать Игрока

Фото: Instagram/danialves

Девушка уже подала жалобу в суд на распространение данного видео, считая, что были раскрыты интимные подробности ее жизни, а это противоречит запрету суда Барселоны.

В свою очередь юристы Дани Алвеса доказывают, что эти кадры, снятые годом ранее, не были представлены суду.

Футбол Суд Мать Игрока

Фото: Instagram/danialves

Как информирует источник, фактически короткометражный фильм включает в себе музыку и комментарии на португальском языке, которые доказывают невиновность Алвеса. Помимо этого, выяснилось, что некоторые снимки могли быть сделаны в предыдущие годы, когда жертва была еще несовершеннолетней.

Один из самых титулованных футболистов в истории арестован год назад по подозрению в сексуальном насилии и сейчас ожидает приговора суда в одной из тюрем Барселоны.  

Читайте также

Участники ЗЮО-2024
Сколько медалей рассчитывает взять Казахстан на Юношеских играх в Канвондо
Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Хоккей Матч КХЛ
Готов ли "Барыс" второй раз за неделю обыграть "Трактор"
Куандык Шынасилов
Бразилия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: