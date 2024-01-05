Вслед за футболистом Дани Алвесом подали в суд на его мать

Дело знаменитого бразильского игрока Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, получило новое продолжение. Потерпевшая в этой истории девушка теперь подала иск в суд на мать футболиста, сообщает Zakon.kz.

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Поводом для судебного иска стало то, что мать экс-футболиста "Барселоны" Лусия Алвес в широкой массе распространила видеоролик с участием потерпевшей девушки, где она празднует день рождения в хорошей компании со своими друзьями. Как пишет Mundodeportivo, данные кадры вышли в соцсети как раз в годовщину предполагаемого преступления, которое совершил Дани Алвес в одном из туалетов ночного клуба в Барселоне.







Фото: Instagram/danialves

Девушка уже подала жалобу в суд на распространение данного видео, считая, что были раскрыты интимные подробности ее жизни, а это противоречит запрету суда Барселоны.



В свою очередь юристы Дани Алвеса доказывают, что эти кадры, снятые годом ранее, не были представлены суду.





Фото: Instagram/danialves

Как информирует источник, фактически короткометражный фильм включает в себе музыку и комментарии на португальском языке, которые доказывают невиновность Алвеса. Помимо этого, выяснилось, что некоторые снимки могли быть сделаны в предыдущие годы, когда жертва была еще несовершеннолетней.

Один из самых титулованных футболистов в истории арестован год назад по подозрению в сексуальном насилии и сейчас ожидает приговора суда в одной из тюрем Барселоны.

